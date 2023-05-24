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Clube Pet CBN

Confira motivos para fazer a adoção de um pet adulto

Quem explica é a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 17:55

Publicado em 

24 mai 2023 às 17:55
Adoção de pets
Adoção de pets Crédito: Getty Images
A adoção de cães e gatos aumentou de forma considerável, em especial durante a época de pandemia e isolamento social. Porém, quando falamos em adquirir um pet, a maioria das pessoas sonha com um filhote fofinho que será amado, criado e educado desde cedo com a família que o escolheu. Tanto isso é verdade, que segundo pesquisas, de cada 10 cães adotados, 7 são filhotes e, de cada 10 animais que chegam em abrigos, 9 já são adultos e vão passar boa parte da sua vida vivendo lá, sem nunca ter uma família que os adote. Este é o tema em destaque nesta edição do "Clube Pet CBN", com a comentarista Tatiana Sacchi. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 24-05-23

Alguns motivos:

  • Possuem porte já determinado e não haverá surpresas quanto ao seu tamanho
  • Possuem personalidade e temperamento já definidos e por serem mais previsíveis, podem ser direcionados a um lar que possua características semelhantes às suas
  • São mais tranquilos e menos curiosos: não vão passar pela “infância e adolescência” mastigando roendo e destruindo objetos pela casa, sendo também menos propensos a acidentes
  • São mais independentes: não estranham ficar sozinhos, não necessitam de supervisão constante, não choram a noite
  • Já sabem onde fazer suas necessidades, não precisando ser constantemente educados e supervisionados
  • São mais resistentes às doenças típicas de filhotes e muitas vezes já estão vacinados, vermifugados e até castrados no momento da adoção
  • São mais atentos, percebendo a chegada e o comportamento das pessoas, sabem agir melhor com crianças, com pessoas de idade ou com visitas

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