Confira motivos para fazer a adoção de um pet adulto

A adoção de cães e gatos aumentou de forma considerável, em especial durante a época de pandemia e isolamento social. Porém, quando falamos em adquirir um pet, a maioria das pessoas sonha com um filhote fofinho que será amado, criado e educado desde cedo com a família que o escolheu. Tanto isso é verdade, que segundo pesquisas, de cada 10 cães adotados, 7 são filhotes e, de cada 10 animais que chegam em abrigos, 9 já são adultos e vão passar boa parte da sua vida vivendo lá, sem nunca ter uma família que os adote. Este é o tema em destaque nesta edição do "Clube Pet CBN", com a comentarista Tatiana Sacchi. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 24-05-23
Alguns motivos:
- Possuem porte já determinado e não haverá surpresas quanto ao seu tamanho
- Possuem personalidade e temperamento já definidos e por serem mais previsíveis, podem ser direcionados a um lar que possua características semelhantes às suas
- São mais tranquilos e menos curiosos: não vão passar pela “infância e adolescência” mastigando roendo e destruindo objetos pela casa, sendo também menos propensos a acidentes
- São mais independentes: não estranham ficar sozinhos, não necessitam de supervisão constante, não choram a noite
- Já sabem onde fazer suas necessidades, não precisando ser constantemente educados e supervisionados
- São mais resistentes às doenças típicas de filhotes e muitas vezes já estão vacinados, vermifugados e até castrados no momento da adoção
- São mais atentos, percebendo a chegada e o comportamento das pessoas, sabem agir melhor com crianças, com pessoas de idade ou com visitas