Confira motivos para fazer a adoção de um pet adulto

A adoção de cães e gatos aumentou de forma considerável, em especial durante a época de pandemia e isolamento social. Porém, quando falamos em adquirir um pet, a maioria das pessoas sonha com um filhote fofinho que será amado, criado e educado desde cedo com a família que o escolheu. Tanto isso é verdade, que segundo pesquisas, de cada 10 cães adotados, 7 são filhotes e, de cada 10 animais que chegam em abrigos, 9 já são adultos e vão passar boa parte da sua vida vivendo lá, sem nunca ter uma família que os adote. Este é o tema em destaque nesta edição do "Clube Pet CBN", com a comentarista Tatiana Sacchi. Ouça a conversa completa!