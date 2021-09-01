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Comportamentos "inadequados": por que meu cão faz isso?

As explicações são da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 18:15

Publicado em 

01 set 2021 às 18:15
Cachorro, animal, pet, cão
Comportamentos "inadequados": afinal, por que meu cão faz isso? Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre o comportamentos dos cães. O cão possui comportamentos ancestrais instintivos provenientes do lobo que fazem parte do repertório da espécie. Esses comportamentos que muitas vezes os humanos acham inadequados, para o cão pode ser perfeitamente normal. "O mais importante é haver um equilíbrio no comportamento e saber identificar quando há excessos, pois isso pode acabar sendo prejudicial ao próprio animal, a outros animais, às pessoas que convivem com ele ou até à comunidade", explica a comentarista. Ouça:
Clube Pet CBN - 01/09/2021

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