Comportamentos "inadequados": por que meu cão faz isso?

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre o comportamentos dos cães. O cão possui comportamentos ancestrais instintivos provenientes do lobo que fazem parte do repertório da espécie. Esses comportamentos que muitas vezes os humanos acham inadequados, para o cão pode ser perfeitamente normal. "O mais importante é haver um equilíbrio no comportamento e saber identificar quando há excessos, pois isso pode acabar sendo prejudicial ao próprio animal, a outros animais, às pessoas que convivem com ele ou até à comunidade", explica a comentarista. Ouça: