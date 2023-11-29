Como conciliar a convivência de espécies diferentes dentro de casa

Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi aborda como fazer com que cães e gatos vivam em harmonia. Algumas raças se dão melhor? Há uma ideia geral de que cães e gatos naturalmente não se dão bem. Em parte, isso tem fundamentos, já que ambos têm natureza predadora e territorialista, o que dificulta a aproximação. Mas, com a domesticação, essas características mudaram e hoje é mais comum ver felinos e cachorros convivendo em harmonia. As informações são do site "UOL". Ouça a conversa completa!