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Clube Pet CBN

Com a frente fria, saiba como proteger os pets das baixas temperaturas

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 17:05

Publicado em 

18 mai 2022 às 17:05
Pet também sente frio?
Frente fria também atinge pets Crédito: Pexels
Com a passagem de uma frente fria pelo país, os tutores de animais de estimação preocupam-se em como protegê-los do frio e mantê-los confortáveis nas baixas temperaturas. Este é o tema do Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi. Ela explica que de modo geral, "cães e gatos adultos e saudáveis sentem-se bem durante os períodos frios. A preocupação deve ser maior com os filhotes que não regulam tão bem a temperatura do corpo, com os animais mais velhos que costumam ter a pelagem mais rala e menos massa muscular e/ou gordura, e com os cães mais 'compridinhos' e de pelagem muito curta como o Dachshund e o Galgo. E o Pinscher, claro, que é o cão mais friorento". Ouça as orientações completas:
Clube Pet CBN - 18/05/2022

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