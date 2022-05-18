Com a frente fria, saiba como proteger os pets das baixas temperaturas

Com a passagem de uma frente fria pelo país, os tutores de animais de estimação preocupam-se em como protegê-los do frio e mantê-los confortáveis nas baixas temperaturas. Este é o tema do Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi. Ela explica que de modo geral, "cães e gatos adultos e saudáveis sentem-se bem durante os períodos frios. A preocupação deve ser maior com os filhotes que não regulam tão bem a temperatura do corpo, com os animais mais velhos que costumam ter a pelagem mais rala e menos massa muscular e/ou gordura, e com os cães mais 'compridinhos' e de pelagem muito curta como o Dachshund e o Galgo. E o Pinscher, claro, que é o cão mais friorento". Ouça as orientações completas: