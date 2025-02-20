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Carnaval: como escolher a melhor hospedagem para o pet?

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 20 de Fevereiro de 2025 às 18:11

Publicado em 

20 fev 2025 às 18:11
Cachorro idoso
Cachorro precisa receber atenção nos dias de folia Crédito: Pexels
Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi aproveita os últimos dias pré-feriado de Carnaval e dá dicas para os tutores escolherem a melhor hospedagem para os pets. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 20-02-25

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