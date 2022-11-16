Café, cogumelo, chocolate... Conheça alimentos tóxicos e proibidos para cães e gatos

Comer um alimento não indicado pode afetar a saúde do bichinho e ter impacto até mesmo no tempo de vida dele. Em algumas situações, existem alguns alimentos que podem causar até mesmo intoxicação do animal. Mas o que pode e não pode dar para o seu cachorro ou gato? Quem responde é Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
CLUBE PET CBN 16-11-22
ALIMENTOS PROIBIDOS
- Açúcar e doces: causam diarreia, vômito, desidratação e quando consumidos frequentemente levam a obesidade, diabetes e problemas dentários
- Alimentos gordurosos e frituras: causam diarreia, vômito, desidratação e podem levar à pancreatite e problemas no fígado
- Alimentos salgados: causam diarreia, vômito, sede intensa, desidratação e a longo prazo podem levar à hipertensão
- Fermento: a ingestão de massa crua com fermento pode se expandir, produzir gás e causar dilatação do estômago e intestino, levando à dor intensa e até ruptura em casos extremos
ALIMENTOS TÓXICOS
- Alho e cebola: podem levar à grave anemia. Quantidades de cebola superiores a 0,5% do peso do animal podem ser fatais. Os sinais são anemia, dificuldade para respirar, vômito, diarreia, prostração e falta de apetite
- Sal: pode causar vômito, diarreia, depressão, tremores, desidratação, convulsão e morte. Uma coisa é o animal ingerir comida feita com um pouco de sal, outra seria ele comer uma grande quantidade de sal grosso com “cheirinho” de carne de churrasco por exemplo
- Café e chá: a cafeína pode causar excitação do sistema nervoso, taquicardia, hipertensão, crises convulsivas e morte
- Chocolate: a gordura e o açúcar podem causar vômito, diarreia e desidratação. A teobromina, presente no chocolate escuro, pode causar excitação, taquicardia, hipertensão, crises convulsivas e morte
- Batata e tomate verdes e crus: os glicoalcalóides podem causar tremores, convulsões e arritmias cardíacas
- Cogumelos: possuem várias substâncias tóxicas que levam à insuficiência renal e hepática, dor na barriga, vômito, diarréia, delírio, alucinação, convulsão e morte
- Abacate: pode causar vômito e diarreia em cães
- Uvas e Passas: podem causar insuficiência renal aguda com sinais de vômito, diarreia, fraqueza, falta de apetite, e prostração
- Macadâmia, nozes e amendoim: podem causar pancreatite, reação alérgica. A macadâmia pode causar fraqueza, depressão, dificuldade para andar, tremores, febre, dores na barriga
- Xilitol: adoçante usado em gomas, pode causar aumento no açúcar sanguíneo, dificuldade para andar, crises convulsivas e até ser fatal.