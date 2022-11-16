Café, cogumelo, chocolate... Conheça alimentos tóxicos e proibidos para cães e gatos

Comer um alimento não indicado pode afetar a saúde do bichinho e ter impacto até mesmo no tempo de vida dele. Em algumas situações, existem alguns alimentos que podem causar até mesmo intoxicação do animal. Mas o que pode e não pode dar para o seu cachorro ou gato? Quem responde é Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!