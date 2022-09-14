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Clube Pet CBN

Cães morrem com suspeita de intoxicação após ingerir petiscos; veterinária fala sobre o assunto

Ouça a conversa completa com Tatiana Sacchi

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 18:12

Publicado em 

14 set 2022 às 18:12
Pet, cachorro
Pet, cachorro Crédito: Pixabay
Desde o fim de agosto, a Polícia Civil de Minas Gerais investiga mortes de cachorros após comerem petiscos supostamente contaminados por monoetilenoglicol, substância tóxica que pode levar à insuficiência renal. As suspeitas foram relatadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que também abriu investigação. Os primeiros casos apareceram em Minas Gerais, que investiga oito casos, mas já há relatos em pelo menos 9 estados e no Distrito Federal. Tatiana Sacchi fala sobre o assunto nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 14-09-22

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