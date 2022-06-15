Cães e gatos também podem doar sangue; saiba como funciona

Na última terça-feira, dia 14, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. O sangue é um componente único e insubstituível, que salva vidas em diferentes circunstâncias médicas onde há risco de morte, como anemias e doenças graves, cirurgias complexas e de emergência, acidentes diversos, entre outros. O sangue só pode ser obtido através do ato altruísta da doação sangue e o que muitos não sabem é que os cães e gatos também podem ser doadores de sangue e ajudar a salvar as vidas de outros pets. Este é o tema do Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi. Ouça: