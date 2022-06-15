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Clube Pet CBN

Cães e gatos também podem doar sangue; saiba como funciona

Ouça a médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 18:17

Publicado em 

15 jun 2022 às 18:17
Sangue, doação de sangue, coleta de sangue
Sangue, doação de sangue, coleta de sangue Crédito: Pexels
Na última terça-feira, dia 14, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. O sangue é um componente único e insubstituível, que salva vidas em diferentes circunstâncias médicas onde há risco de morte, como anemias e doenças graves, cirurgias complexas e de emergência, acidentes diversos, entre outros. O sangue só pode ser obtido através do ato altruísta da doação sangue e o que muitos não sabem é que os cães e gatos também podem ser doadores de sangue e ajudar a salvar as vidas de outros pets. Este é o tema do Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi. Ouça:
Clube Pet CBN - 15/06/2022

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