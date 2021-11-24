Cadela no cio: o comportamento do animal nesse período

Existe uma certa curiosidade, e bastante desinformação, sobre o funcionamento do ciclo reprodutivo das cadelas e ele é importante de ser conhecido pelos tutores tanto para quem não pretende que a cadela engravide quanto para quem quer programar uma ninhada da sua fêmea. Saber a data dos cios da cadela, em especial do último, também é importante para a sua saúde e possíveis patologias decorrentes do cio. É sobre esse assunto que Tatiana Sacchi trata nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça as explicações completas!
Clube Pet CBN - 24-11-21.mp3
As orientações da veterinária:
- A primeira fase do cio é o proestro, que dura em torno de 9 dias e é responsável por atrair os machos, mas sem que a fêmea permita o cruzamento. Nessa fase a vulva costuma ficar inchada e há sangramento vaginal, porém, algumas fêmeas podem ter o “cio silencioso”
- A segunda fase do cio é o estro, que também costuma durar em torno de 9 dias, e é quando a cadela permite a monta do macho e também é quando ocorre a ovulação
- A terceira fase do cio é o diestro, onde pode ocorrer ou não a gestação e costuma durar em torno de 75 dias quando a cadela não engravida. Caso não haja gestação ela pode ou não desenvolver um quadro de gravidez psicológica (pseudociese), em geral 45 dias após o término do cio
- A última fase do ciclo é o anestro, onde há ausência de sinais externos de cio, com ovários e útero pequenos e baixos níveis hormonais. Essa fase costuma durar em média 120 dias, mas pode existir uma grande variação entre cadelas. Quando há interesse reprodutivo, as fases do ciclo estral podem ser acompanhadas através de citologia vaginal, para detectar a melhor fase para a cruza da cadela
- Quando não há interesse reprodutivo, a castração é quase sempre a melhor opção uma vez que o uso indiscriminado de anticoncepcionais injetáveis, vendido nos balcões de loja como “vacina anti-cio” possuem diversas contraindicações e efeitos colaterais à médio e longo prazo sendo os principais o câncer de mama, a infecção uterina conhecida como piometra e a morte de filhotes quando ele é aplicado em momento errado do ciclo. Como eles tem baixo custo e são vendidos sem receita, são muito utilizados
- As fêmeas emitem odores característicos durante o cio, chamados feromônios. Esses odores não são percebidos por nós, mas os machos podem sentir há muitos metros de distância e com isso podem fugir, uivar, parar de se alimentar, brigar com outros machos, além das loucuras para cruzar com a fêmea! Portanto, nunca subestime um cão macho e as loucuras que ele faz para conseguir cruzar com uma fêmea como pular portões e janelas, escalar grades, passar em buracos e frestas, roer portões.