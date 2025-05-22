Banho de mar, alimentos tóxicos e carrapatos: veterinária tira dúvidas de ouvintes!

Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi tira as dúvidas dos ouvintes sobre consultas com veterinários. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 22-05-25
Publicado em 22 de Maio de 2025 às 18:01
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