Atenção e cuidado com falsos veterinários!

Tem se tornado cada vez mais comum nos veículos de comunicação e redes sociais notícias de falsos médicos atuando em diferentes áreas da medicina, cometendo barbáries com consequências irreversíveis e colocando a vida das pessoas em risco. Infelizmente, na medicina veterinária não é diferente, os falsos veterinários/charlatões existem e estão espalhados por aí oferecendo diagnósticos superficiais e errados, tratamentos inadequados, que colocam em risco a saúde e a vida do pet. Existem inúmeras histórias de falsos veterinários atuando há anos em diferentes cidades. Esses charlatões raramente são pegos pela polícia (sim, é um caso de polícia!) e quando o são infelizmente são enquadrados como contraventores penais e não como criminosos, fato que precisa mudar com urgência. Este é o tema em destaque no Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi.