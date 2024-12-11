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Clube Pet CBN

Atenção e cuidado com falsos veterinários!

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 18:24

Publicado em 

11 dez 2024 às 18:24
Veterinários
Veterinários Crédito: Pexels
Tem se tornado cada vez mais comum nos veículos de comunicação e redes sociais notícias de falsos médicos atuando em diferentes áreas da medicina, cometendo barbáries com consequências irreversíveis e colocando a vida das pessoas em risco. Infelizmente, na medicina veterinária não é diferente, os falsos veterinários/charlatões existem e estão espalhados por aí oferecendo diagnósticos superficiais e errados, tratamentos inadequados, que colocam em risco a saúde e a vida do pet. Existem inúmeras histórias de falsos veterinários atuando há anos em diferentes cidades. Esses charlatões raramente são pegos pela polícia (sim, é um caso de polícia!) e quando o são infelizmente são enquadrados como contraventores penais e não como criminosos, fato que precisa mudar com urgência. Este é o tema em destaque no Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi.
Clube Pet CBN - 11-12-24

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