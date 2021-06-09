Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Atenção com ambiente doméstico e a lista de riscos para seu pet

As orientações são da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:38

Publicado em 

09 jun 2021 às 17:38
As situações que colocam em risco seu animal em casa
As situações que colocam em risco seu animal em casa Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi inicia uma série de dicas e orientações para se evitar - e como proceder - em caso de acidentes domésticos com os seus animais. A comentarista explica que os animais são naturalmente curiosos e exploram as mais diversas situações tanto dentro quanto fora de casa e protegê-los dos inúmeros perigos domésticos aos quais eles estão expostos é uma tarefa e tanto
"As situações de perigo dentro ou fora de casa são as mais diversas e ter uma casa à prova de acidentes é uma missão praticamente impossível, pois muitas situações passam despercebidas no dia a dia, como uma cartela de medicamento ao alcance, um frasco de produto de limpeza aberto, uma plantinha para mastigar. Como os animais não tem o discernimento para avaliar situações de risco em potencial, cabe aos tutores se empenharem em diminuir esse risco e mantê-los em segurança", alerta.
Clube Pet CBN - 09/06/2021
- Sacolas plásticas e fios em geral: A curiosidade e a vontade de brincar podem provocar o enforcamento ou sufocamento de animais com sacolas plásticas ou fios, ao se enroscar no pescoço deles. Não deixe sacos plásticos e fios para os animais brincarem sem supervisão.
- Piscina, lagos e lagoas: Filhotes e animais pequenos podem nadar até a exaustão ou se afogar por não conseguir sair da água.
- Objetos cortantes, vidros mal acondicionados: Provocam cortes, perfurações a até rupturas de ligamentos e tendões.
- Botijão de gás: Cães muito agitados, ansiosos ou curiosos podem derrubar o bujão de gás e/ou roer a mangueira, colocando em risco a casa e a vida de todos, provocando intoxicação por gás ou incendiando a casa. Deixe sempre o bujão de gás protegido e a mangueira fechada.

Veja Também

Lista: as plantas que são perigosas para a saúde dos pets

Alerta dentro de casa! Plantas tóxicas para os pets - parte II

Cuidado! Plantas domésticas podem ser tóxicas para os pets

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados