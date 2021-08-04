Atenção com a coceira persistente nos cães e raças mais atingidas por alergias

O assunto é coceira em cães e gatos! Crédito: Pexels

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua a esclarecer dúvidas dos tutores em relação a coceira no pets. Ela orienta, por exemplo, que as causas mais comuns para a coceira em cães e gatos são parasitas "como sarna, pulgas, carrapatos e piolhos; infecções bacterianas e fúngicas; alergias como a dermatite alérgica à picada de pulgas e carrapatos, alergia alimentar e alergia à substâncias do ambiente (chamada de e atopia); doenças imunomediadas; neoplasias cutâneas e até quadros psicológicos que são os mais difíceis de diagnosticar". Ouça:

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 04/08/2021

FIQUE ALERTA:

- Algumas raças de cão são predispostas aos diferentes tipos de alergia como Shi-tzu, Lhasa Apso, Pug, Westie, Yorkshire, Cocker, Schnauzer, Labrador, Golden Retrivier, Dálmata, Shar-Pei e Boxer.

- Ao identificar uma coceira anormal e persistente no seu animal, leve-o ao veterinário para uma consulta dermatológica. É importante que o animal vá à consulta sem tomar banho há pelo menos uma semana e que o responsável tenha o maior número de informações possíveis, tais como:

- Como é a coceira: região, frequência, intensidade

- Todos os alimentos que o animal come

- Tipo de ambiente em que vive

- Produtos usados para banho, limpeza, desinfecção

- Hábitos no dia-a-dia como passeio, saídas à rua, contato com outros animais

- Tratamentos anteriores já realizados e grau de melhora