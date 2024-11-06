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Ataques de cães a crianças: por que isso ocorre? A 'culpa' é da raça? Entenda!

Ouça a conversa completa com a comentarista Tatiana Sacchi!

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 17:45

Publicado em 

06 nov 2024 às 17:45
Cão, cachorro bravo
Cão, cachorro bravo Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi aborda o assunto de ataques de cães a crianças. O que pode levar a ocorrências dessa natureza? É algo relacionado à socialização do pet ou a genética das raça? "Muitas vezes os ataques de cães acontecem porque as crianças, por exemplo, não sabem dos limites dos pets. A linguagem corporal dos animais já dá indícios de que algo está incomodando, são sinais prévios de que o animal está insatisfeito", explica. Entre esses indícios estão o rosnar dos dentes e o olhar fixo do cachorro, contextualiza a comentarista.  Ouça a conversa completa!
CBN Clube Pet CBN - 06-11-24

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