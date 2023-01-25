Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

As principais doenças que acometem os pets idosos e como tratar

Ouça a conversa completa com a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 18:01

Publicado em 

25 jan 2023 às 18:01
Pet
Pet Crédito: Pixabay
Entre as doenças crônicas mais comuns dos cães e gatos podemos citar as doenças do sistema músculo-esquelético, como as artroses, artrites e doenças do quadril e da coluna, o câncer em suas mais diversas formas, as doenças neurológicas e a disfunção cognitiva, as cardiopatias, a doença renal crônica e as doenças gastrointestinais, entre tantas. No geral, muitas dessas doenças evoluem de forma a comprometer gradativamente e substancialmente a qualidade de vida do animal causando dor e sofrimento, sem, no entanto, provocar a sua morte de forma natural.
Nesses casos existem duas etapas e/ou possibilidades a se considerar: em um primeiro momento a instituição de cuidados paliativos veterinários e posteriormente a decisão pela eutanásia, caso a morte não ocorra de forma natural. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 25-01-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados