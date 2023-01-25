As principais doenças que acometem os pets idosos e como tratar

Entre as doenças crônicas mais comuns dos cães e gatos podemos citar as doenças do sistema músculo-esquelético, como as artroses, artrites e doenças do quadril e da coluna, o câncer em suas mais diversas formas, as doenças neurológicas e a disfunção cognitiva, as cardiopatias, a doença renal crônica e as doenças gastrointestinais, entre tantas. No geral, muitas dessas doenças evoluem de forma a comprometer gradativamente e substancialmente a qualidade de vida do animal causando dor e sofrimento, sem, no entanto, provocar a sua morte de forma natural.