Anvisa: produtos à base de Cannabis poderão ser regularizados para uso em animais

Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi traz como destaque a notícia que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, no último mês de outubro, uma medida que possibilita a regularização de produtos à base de Cannabis sativa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a prescrição desses produtos por médicos veterinários. A decisão altera a Portaria SVS/MS 344/1998 e vai permitir medidas relacionadas ao uso medicinal da Cannabis em animais. Ouça a conversa completa!