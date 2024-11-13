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Anvisa: produtos à base de Cannabis poderão ser regularizados para uso em animais

Confira a explicação da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 18:15

Publicado em 

13 nov 2024 às 18:15
Cannabis medicinal
Cannabis oil, CBD oil cannabis extract, Medical cannabis concept. Crédito: jcomp/Freepik
Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi traz como destaque a notícia que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, no último mês de outubro, uma medida que possibilita a regularização de produtos à base de Cannabis sativa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a prescrição desses produtos por médicos veterinários. A decisão altera a Portaria SVS/MS 344/1998 e vai permitir medidas relacionadas ao uso medicinal da Cannabis em animais. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Clube Pet CBN - 13-11-24

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