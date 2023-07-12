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Clube Pet CBN

Animal de estimação pode dormir com o tutor? Quais os cuidados? Especialista orienta!

As dicas são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 17:55

Publicado em 

12 jul 2023 às 17:55
Cão, cachorro, pet
Pets Crédito: Pexels
Muitas vezes quem tem um animal de estimação que vive dentro de casa em tempo integral, ou parcial, tem dúvidas sobre deixar ou não o pet dormir dentro do quarto ou em cima da cama e o que poderia haver de bom ou de ruim nisso. Pesquisas estimam que aproximadamente entre 30 e 60% dos animais de estimação dividem a cama com seus tutores, sendo a maior parte cães de pequeno porte e gatos. Algumas questões importantes devem ser consideradas sobre dormir ou não com seu animal de estimação. Este é o tema em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tatiana Sacchi. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 12-07-23

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