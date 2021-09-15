Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Animais lambem os tutores em demonstração de afeto, explica veterinária

Quem explica é Tatiana Sacchi

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 20:41

Publicado em 

15 set 2021 às 20:41
Cão, cachorro, pet
Cão, cachorro, pet Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi explica por que os pets lambem os donos. A comentarista explica que é uma demonstração de afeto ou sinal de paz. "Uma forma de ser pacífico". Ouça o quadro completo:
Clube Pet CBN - 15/09/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O adolescente com superdotação que passou no vestibular aos 12 anos e sonha estudar no MIT
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados