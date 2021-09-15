Animais lambem os tutores em demonstração de afeto, explica veterinária

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi explica por que os pets lambem os donos. A comentarista explica que é uma demonstração de afeto ou sinal de paz. "Uma forma de ser pacífico". Ouça o quadro completo:
Clube Pet CBN - 15/09/2021
Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 20:41
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