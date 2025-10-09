Amor pet tem preço? Os custos para ter um animal de estimação

Quando decidimos ter um animal de estimação, uma das questões importantes entre tantas a considerar é o impacto financeiro desse animal no orçamento da família, tanto mensal quanto ao longo da vida, especialmente se considerarmos que temos desde animais pequeninos e com baixo custo de manutenção como um hamster que vive em torno de três anos até um enorme cão São Bernardo que vive em torno de 12 anos e ter um elevado custo mensal, por exemplo. Este é o assunto em destaque nesta edição de Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi.