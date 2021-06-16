Ambiente doméstico e riscos para seu pet: traumas e fraturas

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua na série de orientações sobre o convívio com os pets em casa e os riscos de acidentes domésticos. O assunto da vez são os traumas e fraturas. A comentarista explica que os tipos de lesões que ocorrem com maior frequência nos pets são contusões e entorses, subluxações e luxações, fraturas incompletas - completas e expostas -, além de perfurações de tórax e abdômen. Um foco especial para os gatos! "Em caso de acidente, o animal deve ser rapidamente encaminhado ao médico veterinário para o controle de dor adequado e avaliação do trauma. Não medique seu animal sem orientação". Ouça todas as orientações:
Clube Pet CBN - 16/06/2021
Traumas e fraturas:
Escadas, janelas e lajes: O acesso a essas áreas pode provocar queda com consequente fratura e/ou trauma, podendo até ser fatal. As fraturas mais comuns nessas circunstâncias são de membros anteriores e mandíbula. No caso das escadas um portão de segurança separando os ambientes é uma boa estratégia para evitar acidentes.
Garagem e portões eletrônicos: Ao entrar e sair da garagem é preciso atenção para que os animais não fujam para a rua, sejam atropelados ou briguem. Os fios dos portões eletrônicos podem ser roídos e o portão se abrir provocando a fuga de animais que podem ser atropelados ou causar acidentes de trânsito, além de deixar a casa vulnerável à entrada de estranhos. Muita atenção para não passar com o carro por cima de animais distraídos e idosos que não ouvem ou enxergam bem e podem estar debaixo do carro ou próximos à roda.
Apartamentos sem tela de proteção: Gatos curiosos podem sair “voando” pela janela do apartamento na típica “síndrome do gato voador”, bem como cães curiosos também podem cair da janela
Brigas entre animais: Principalmente quando acontece entre animais de portes diferentes pode ser uma causa de graves lesões e fraturas.