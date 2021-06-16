Ambiente doméstico e riscos para seu pet: traumas e fraturas

Escadas, janelas e lajes: O acesso a essas áreas pode provocar queda com consequente fratura e/ou trauma, podendo até ser fatal. As fraturas mais comuns nessas circunstâncias são de membros anteriores e mandíbula. No caso das escadas um portão de segurança separando os ambientes é uma boa estratégia para evitar acidentes.

Garagem e portões eletrônicos: Ao entrar e sair da garagem é preciso atenção para que os animais não fujam para a rua, sejam atropelados ou briguem. Os fios dos portões eletrônicos podem ser roídos e o portão se abrir provocando a fuga de animais que podem ser atropelados ou causar acidentes de trânsito, além de deixar a casa vulnerável à entrada de estranhos. Muita atenção para não passar com o carro por cima de animais distraídos e idosos que não ouvem ou enxergam bem e podem estar debaixo do carro ou próximos à roda.