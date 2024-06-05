Afinal, posso beijar meu pet ou receber lambidas dele?

Hoje em dia, com a proximidade dos pets em relação a nós, muitos deles vivendo quase que exclusivamente dentro de casa, a interação com eles acaba indo muito além de cuidados, brincadeiras e carinhos e muitas vezes eles são abraçados, beijados, dormem junto aos seus tutores e geralmente retribuem com festa e muitas lambidas de volta. E devido a esse contato íntimo, muitos tutores perguntam se ganhar “lambeijos” poderia acarretar algum problema. Este é o tema em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi.