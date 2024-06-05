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Clube Pet CBN

Afinal, posso beijar meu pet ou receber lambidas dele?

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 18:01

Publicado em 

05 jun 2024 às 18:01
Beijo nos pets
Beijo nos pets Crédito: Pexels
Hoje em dia, com a proximidade dos pets em relação a nós, muitos deles vivendo quase que exclusivamente dentro de casa, a interação com eles acaba indo muito além de cuidados, brincadeiras e carinhos e muitas vezes eles são abraçados, beijados, dormem junto aos seus tutores e geralmente retribuem com festa e muitas lambidas de volta. E devido a esse contato íntimo, muitos tutores perguntam se ganhar “lambeijos” poderia acarretar algum problema. Este é o tema em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi.
Clube Pet CBN - 05-06-24

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