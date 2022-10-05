Adoção responsável: saiba o que é preciso avaliar na hora de adotar um pet

Na última terça-feira (4) foi celebrado o Dia Nacional de Adotar um Animal, que propõe conscientização sobre a adoção responsável. A adoção é de extrema importância para livrar animais da vulnerabilidade. Por tratar do acolhimento de pets que, por muitas vezes, vivem nas ruas, o ato faz diferença tanto na vida daquele que foi adotado, quanto na redução da população de cães e gatos que vivem nas ruas sujeitos à violência, doenças e gestações sequenciadas. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!