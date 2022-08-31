Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Acidentes domésticos com pets: saiba como evitá-los!

Ouça a conversa completa com Tatiana Sacchi

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 18:30

Publicado em 

31 ago 2022 às 18:30
Cão, cachorro, dog, pet, animal
Cão, cachorro, dog, pet, animal Crédito: Pexels
Os animais são naturalmente curiosos e exploram as mais diversas situações tanto dentro quanto fora de casa e protegê-los dos inúmeros perigos domésticos aos quais eles estão expostos é uma tarefa e tanto. Apesar de muitas vezes não termos consciência dos riscos, os acidentes domésticos são extremamente comuns no dia a dia dos animais de estimação, podendo inclusive colocar sua vida em risco, em especial os animais menores e mais frágeis, como filhotes, raças toys, gatos, pássaros e roedores e também os idosos. É o tema desta edição do Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 31-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados