Acidentes domésticos com pets: saiba como evitá-los!

Os animais são naturalmente curiosos e exploram as mais diversas situações tanto dentro quanto fora de casa e protegê-los dos inúmeros perigos domésticos aos quais eles estão expostos é uma tarefa e tanto. Apesar de muitas vezes não termos consciência dos riscos, os acidentes domésticos são extremamente comuns no dia a dia dos animais de estimação, podendo inclusive colocar sua vida em risco, em especial os animais menores e mais frágeis, como filhotes, raças toys, gatos, pássaros e roedores e também os idosos. É o tema desta edição do Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi. Ouça a conversa completa!