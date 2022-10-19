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Clube Pet CBN

Abandono: a triste realidade dos animais no país

Ouça a conversa completa com Tatiana Sacchi

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 18:02

Publicado em 

19 out 2022 às 18:02
Pet, cachorro
Pet, cachorro Crédito: Pixabay
Quando se decide ter um animal de estimação, seja ele qual for, ele será cativado, vai criar laços com seu tutor, além de necessitar e depender daquele que o cativou por toda a vida.  Talvez esse seja um dos motivos pelo qual os defensores e simpatizantes da causa animal se sintam tão indignadas quando se deparam com as situações de abandono que infelizmente são tão comuns. O abandono de animais é uma realidade no Brasil e acontece com os mais variados tipos de animais. Tema para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 19-10-22

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