Abandono: a triste realidade dos animais no país

Quando se decide ter um animal de estimação, seja ele qual for, ele será cativado, vai criar laços com seu tutor, além de necessitar e depender daquele que o cativou por toda a vida. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual os defensores e simpatizantes da causa animal se sintam tão indignadas quando se deparam com as situações de abandono que infelizmente são tão comuns. O abandono de animais é uma realidade no Brasil e acontece com os mais variados tipos de animais. Tema para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!