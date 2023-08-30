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Clube Pet CBN

A importância dos brinquedos para o desenvolvimento dos pets

Ouça a conversa com a comentarista Tatiana Saachi

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 17:42

Publicado em 

30 ago 2023 às 17:42
Brinquedos para pets
Brinquedos para pets Crédito: Shutterstock
Uma das principais causas de frustação entre tutores de cães e gatos é o comportamento "inadequado" dos pets dentro de casa. O que acontece é que nem sempre os responsáveis entendem que roer e destruir objetos, cavar buracos e afiar as unhas são algumas características comuns do comportamento natural dessas espécies.
Muitas vezes, estes animais não têm a oportunidade de desenvolver seus instintos naturais de forma saudável e, por isso, acabam chateando os donos. Nesse sentido, o conceito de "Enriquecimento Ambiental" tem sido cada vez mais difundido. Sua aplicação, através do oferecimento de brinquedos, por exemplo, pode ajudar a melhorar a relação pet e tutor, além de garantir mais qualidade de vida ao animal.
Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Saachi dá mais detalhes de como o oferecimento de brinquedos pode ser benéfico. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 30-08-23

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