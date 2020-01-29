Viagem com o pet? Confira dicas para viagens de avião, carro e ônibus

Cão e gato: companheiros de viagem? Crédito: Reprodução/ Instagram

Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi volta a tirar dúvidas dos ouvintes sobre o tema viagem com o pet. Desta vez o questionamento a respondermos é o seguinte: "Decidi viajar com meu pet. O que devo fazer?". A comentarista elenca as melhores opções para a viagem de carro, avião e ônibus. Confira:

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 29-01-20

MAIS INFORMAÇÕES:

VIAGEM DE CARRO

- Para que uma viagem de carro seja segura para todos os envolvidos, o Código de Trânsito Brasileiro considera que são infrações graves: dirigir o veículo ‘transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas’ (artigo 252) e ‘conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados’ (artigo 235);

- Transportar o animal solto no veículo é um risco tanto para o animal quanto para os integrantes do veículo. O motorista pode ficar preocupado com o que o animal está fazendo e desvia a atenção do trânsito. O animal pode atrapalhar na condução do veículo e o motorista perder o controle do carro e sofrer um acidente. Esses eventos podem ferir o animal e causar danos à integridade física tanto do motorista, quanto de outras pessoas que possam estar no veículo. Além disso, o animal pode ir se refrescar na janela e cair do veículo em movimento, sofrendo ferimentos e podendo provocar acidentes;

Animais Pequeno Porte

- Existem três opções para o transporte de cães de pequeno porte: o cinto de segurança, que é um peitoral adaptado para ser preso ao cinto; o adaptador de cinto de segurança, que acopla a coleira do animal ao encaixe do cinto e a cadeirinha de segurança, semelhante àquela das crianças. Os pet shops são os melhores lugares para encontrar esses produtos;

Grande Porte

- Um cão grande, para ser transportado na carroceria do carro deve estar dentro de uma caixa de transporte adequada ao seu tamanho. Soltos na carroceria eles podem ferir-se e também podem pular do carro parado ou movimento e fugir ou provocar acidentes. Prendê-lo na corda ou corrente pode provocar traumas no pescoço e até enforcamento;

Gatos

- Já os gatos, eternos territorialistas que detestam sair de casa, devem ser transportados dentro da caixa de transporte, pois lá se sentem mais seguros e protegidos, com menor chance de se assustar, de querer se esconder em locais inapropriados ou até ferir alguém;

Dias quentes

- É muito importante nunca deixar animais dentro do carro em dias quentes e abafados, mesmo que por pequenos períodos, mesmo em locais sombreados e mesmo com o vidro entreaberto pois o carro acaba funcionando como uma estufa, retendo o calor e aumentando sua temperatura. Isso provoca hipertermia e stress térmico, podendo causar sérios problemas e até a morte do animal;

VIAGENS DE AVIÃO

- Sem dúvida é o tipo de viagem que requer mais programação, pois cada companhia aérea tem normas específicas para o transporte de animais, como número de animais por vôo, medidas da caixa de transporte, peso máximo, raça do animal, que precisam ser avaliadas com antecedência para não haver surpresas desagradáveis. Na página a seguir tem informações bem completas sobre as normas para viajar com o animal de estimação em cada companhia aérea:

- Além disso, é necessário que o animal passe por consulta com o médico veterinário para que seja emitido o atestado de saúde animal que tem validade de 10 dias juntamente com a carteira de vacinação.;

- Para viagens internacionais cada país possui diferentes normas para a entrada do animal como necessidade de microchipagem, sorologia de raiva, vacinação em dia, controle de parasitas internos e externos, bem como a necessidade ou não de quarentena. Confira o que diz o site do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA):

VIAGEM DE ÔNIBUS