Veterinários e voluntários podem ajudar animais atingidos em Iconha

Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp

As cidades afetadas pelas fortes chuvas no Sul do Estado precisam de médicos-veterinários para trabalhar de forma voluntária. Os profissionais poderão atuar no atendimentos aos animais, como administração de medicação e alimentação. Neste "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi destaca que também são necessários itens para doação, como ração.

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A situação dos animais na cidade de Iconha é mais crítica e os trabalhos na região estão sendo coordenados pelo Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), organizado pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, em conjunto com representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES). Os atendimentos aos animais são feitos no local pelos médicos-veterinários e os que estão em situação de vulnerabilidade são encaminhados para clínicas veterinárias parceiras.

Para ajudar os animais atingidos estão sendo levantadas doações em dinheiro para custear vacinas, vermífugas e os custos de transporte e alimentação das pessoas que estão trabalhando na região. As doações podem ser feitas para o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e o comprovante de depósito deve ser enviado para [email protected] , com o assunto "AJUDA ES", para que a doação seja registrada na instituição.

Além de médicos-veterinários, os estudantes de medicina-veterinária também podem ajudar.

INFORMAÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS

Médicos-Veterinários: Nome, telefone, número do CRMV-ES, atuação profissional, datas disponíveis.

Estudantes de medicina-veterinária: Nome, telefone, instituição de ensino, número de matrícula e datas disponíveis

DOAÇÃO EM DINHEIRO

Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal

Banco Bradesco (237)

Agência: 1239-4

Conta: 6264-2

CNPJ: 04.085.146/0001-38

PRODUTOS PARA DOAÇÃO

O CRMV-ES é ponto de coleta de doação de medicamentos, alimentos e produtos de higiene pessoal e de limpeza que será destinado para a população e os animais das cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, que foram atingidas pelas fortes chuvas no Sul do Estado.

- Colchão (principal)

- Arroz

- Pó de café

- Feijão

- Fubá

- Sal

- Biscoito

- Açúcar

- Material de limpeza (sabão em pó, bucha, vassoura, pano de chão e rodo)

- Pasta de dente

- Escova de dente

- Papel higiênico

- Ração

- Vermífugos

- Vacinas

- Antibióticos e anti-inflamatórios

- Cobertores

- Galocha/bota de borracha

- Luvas de procedimentos P, M e G

- Seringas

- Agulha 25x7

- Esparadrapo

- Atadura

- Gaze

- Algodão

- Álcool