Veterinários e voluntários podem ajudar animais atingidos em Iconha

As cidades afetadas pelas fortes chuvas no Sul do Estado precisam de médicos-veterinários para trabalhar de forma voluntária. Os profissionais poderão atuar no atendimentos aos animais, como administração de medicação e alimentação. Neste "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi destaca que também são necessários itens para doação, como ração.
Ouça:
Clube Pet CBN - 22-01-20.mp3
Saiba mais:
A situação dos animais na cidade de Iconha é mais crítica e os trabalhos na região estão sendo coordenados pelo Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), organizado pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, em conjunto com representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES). Os atendimentos aos animais são feitos no local pelos médicos-veterinários e os que estão em situação de vulnerabilidade são encaminhados para clínicas veterinárias parceiras.
Para ajudar os animais atingidos estão sendo levantadas doações em dinheiro para custear vacinas, vermífugas e os custos de transporte e alimentação das pessoas que estão trabalhando na região. As doações podem ser feitas para o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e o comprovante de depósito deve ser enviado para [email protected], com o assunto "AJUDA ES", para que a doação seja registrada na instituição.
Além de médicos-veterinários, os estudantes de medicina-veterinária também podem ajudar.
INFORMAÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS
Enviar e-mail para [email protected] com o assunto “VOLUNTÁRIO”
Médicos-Veterinários: Nome, telefone, número do CRMV-ES, atuação profissional, datas disponíveis.
Estudantes de medicina-veterinária: Nome, telefone, instituição de ensino, número de matrícula e datas disponíveis
DOAÇÃO EM DINHEIRO
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
Banco Bradesco (237)
Agência: 1239-4
Conta: 6264-2
CNPJ: 04.085.146/0001-38
PRODUTOS PARA DOAÇÃO
O CRMV-ES é ponto de coleta de doação de medicamentos, alimentos e produtos de higiene pessoal e de limpeza que será destinado para a população e os animais das cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, que foram atingidas pelas fortes chuvas no Sul do Estado.
- Colchão (principal)
- Arroz
- Pó de café
- Feijão
- Fubá
- Sal
- Biscoito
- Açúcar
- Material de limpeza (sabão em pó, bucha, vassoura, pano de chão e rodo)
- Pasta de dente
- Escova de dente
- Papel higiênico
- Ração
- Vermífugos
- Vacinas
- Antibióticos e anti-inflamatórios
- Cobertores
- Galocha/bota de borracha
- Luvas de procedimentos P, M e G
- Seringas
- Agulha 25x7
- Esparadrapo
- Atadura
- Gaze
- Algodão
- Álcool
- Iodo polvidine