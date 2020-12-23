Vai viajar sem o pet? Saiba o que fazer para deixá-lo em segurança

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi aponta orientações para os tutores que vão viajar durante os próximos dias de final de ano. Não sabe onde deixar o seu pet e o que fazer para que ele não sinta tanto a sua falta? É importante que o animal se sinta seguro quando o tutor for embora e que, caso vá o deixar num serviço de hospedagem, você fique atento aos procedimentos de segurança e higienização desses locais. Ouça as dicas e garanta uma viagem tranquila!