Vacina veterinária de gênero de coronavírus não é para uso em humanos

Em tempos de discussão sobre o coronavírus, diversas informações também são compartilhadas nas redes sociais a respeito da relação da doença junto aos animais. Entre elas a de que o coronavírus veio dos animais. Verdade? De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) não existe nenhuma comprovação científica de que o novo coronavírus veio dos animais. As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato, está ocorrendo. A comentarista Tatiana Sacchi explica que é falsa a notícia sobre a vacina de cães poder ser usada nas pessoas. "Temos que explicar também que cães e gatos não transmitem ou ficam doentes da Covid-19".