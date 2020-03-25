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Vacina veterinária de gênero de coronavírus não é para uso em humanos

Coronavírus e animais: o que é fake e verdade!

Publicado em 25 de Março de 2020 às 18:56

Publicado em 

25 mar 2020 às 18:56
Entenda a diferença de coronavírus entre humanos e animais Crédito: Divulgação
 
Em tempos de discussão sobre o coronavírus, diversas informações também são compartilhadas nas redes sociais a respeito da relação da doença junto aos animais. Entre elas a de que o coronavírus veio dos animais. Verdade? De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) não existe nenhuma comprovação científica de que o novo coronavírus veio dos animais. As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato, está ocorrendo. A comentarista Tatiana Sacchi explica que é falsa a notícia sobre a vacina de cães poder ser usada nas pessoas. "Temos que explicar também que cães e gatos não transmitem ou ficam doentes da Covid-19".
Ouça as explicações completas:
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