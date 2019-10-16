Troca de gestos de afeto com pets merece atenção do tutor

Troca de carinho e lambidas: atenção Crédito: Pixabay

Hoje em dia, com a proximidade dos pets em relação a nós, muitos deles vivendo quase que exclusivamente dentro de casa, a interação com eles acaba indo muito além de cuidados, brincadeiras e carinhos e muitas vezes eles são abraçados, beijados, dormem junto à seus tutores e retribuem com festa e muitas lambidas de volta. E devido à esse contato íntimo, muitos tutores perguntam se podem fazer isso e o que isso poderia acarretar de mal. É o que a comentarista Tatiana Sacchi analisa nesta quadro "Clube Pet CBN". Ouça na íntegra:

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Saiba mais:

Costumo dizer que o bom senso deve sempre imperar para tudo que fazemos, inclusive na nossa relação com os pets. Já são comprovados os inúmeros benefícios psicológicos e de saúde que os animais promovem na vida das pessoas. Há trabalhos comprovam que esse contato mais próximo de crianças com animais é capaz de reduzir a quantidade de crises e problemas respiratórios além de fortalecer o sistema imunológico. Se tomados os devidos cuidados e precauções a probabilidade de um animal transmitir qualquer tipo de doença ao ser humano é extremamente baixa. Mas de qualquer maneira isso pode eventualmente acontecer e alguns cuidados devem ser tomados.

Em relação ao animal, é importante que ele esteja limpo e de banho tomado, com a saúde em dia, estando devidamente vermifugado, vacinado e sem apresentar doenças de caráter zoonótico, sendo sempre acompanhado de perto por um médico-veterinário. E como estamos falando de beijos e lambidas é essencial que o animal esteja com a boca limpa, sem sinais de doença periodontal, pois ela é uma fonte de contaminação bacteriana e pode trazer mais riscos que uma boca que esteja limpa.

Além disso, não custa lembrar que por mais que o animal esteja limpo, saudável e gozando de boa saúde, a boca possui naturalmente inúmeras bactérias que vivem habitualmente lá, o animal faz sua higiene pessoal se lambendo e muitas vezes têm hábito de caçar pequenos animais e ingerir tanto esses animais como “coisas esquisitas” tais como lixo e até fezes de outros animais. Se o animal tem livre acesso à rua e contato com ambientes e animais desconhecidos, a atenção precisa ser maior.

Em relação aos humanos, devemos ter atenção redobrada com pessoas que tenham problemas alérgicos e respiratórios graves, como asma e bronquite e principalmente pessoas com o sistema imunológico comprometido como alguns idosos, pessoas em tratamento com quimio e radioterapia, transplantados e portadores de HIV, por exemplo.

De qualquer maneira, é prudente, evitar receber lambidas em feridas abertas, boca, olhos e nariz (mucosas em geral), que podem servir como porta de entrada de bactérias e causar infecções locais ou sistêmicas.