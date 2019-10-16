Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CLUBE PET CBN

Troca de gestos de afeto com pets merece atenção do tutor

Beijar seu pet pode ser um risco à saúde?

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 18:40

Publicado em 

16 out 2019 às 18:40
Troca de carinho e lambidas: atenção Crédito: Pixabay
 
Hoje em dia, com a proximidade dos pets em relação a nós, muitos deles vivendo quase que exclusivamente dentro de casa, a interação com eles acaba indo muito além de cuidados, brincadeiras e carinhos e muitas vezes eles são abraçados, beijados, dormem junto à seus tutores e retribuem com festa e muitas lambidas de volta. E devido à esse contato íntimo, muitos tutores perguntam se podem fazer isso e o que isso poderia acarretar de mal. É o que a comentarista Tatiana Sacchi analisa nesta quadro "Clube Pet CBN". Ouça na íntegra:
Clube Pet CBN - 16-10-19.mp3
Saiba mais:
Costumo dizer que o bom senso deve sempre imperar para tudo que fazemos, inclusive na nossa relação com os pets. Já são comprovados os inúmeros benefícios psicológicos e de saúde que os animais promovem na vida das pessoas. Há trabalhos comprovam que esse contato mais próximo de crianças com animais é capaz de reduzir a quantidade de crises e problemas respiratórios além de fortalecer o sistema imunológico. Se tomados os devidos cuidados e precauções a probabilidade de um animal transmitir qualquer tipo de doença ao ser humano é extremamente baixa. Mas de qualquer maneira isso pode eventualmente acontecer e alguns cuidados devem ser tomados.
Em relação ao animal, é importante que ele esteja limpo e de banho tomado, com a saúde em dia, estando devidamente vermifugado, vacinado e sem apresentar doenças de caráter zoonótico, sendo sempre acompanhado de perto por um médico-veterinário. E como estamos falando de beijos e lambidas é essencial que o animal esteja com a boca limpa, sem sinais de doença periodontal, pois ela é uma fonte de contaminação bacteriana e pode trazer mais riscos que uma boca que esteja limpa.
Além disso, não custa lembrar que por mais que o animal esteja limpo, saudável e gozando de boa saúde, a boca possui naturalmente inúmeras bactérias que vivem habitualmente lá, o animal faz sua higiene pessoal se lambendo e muitas vezes têm hábito de caçar pequenos animais e ingerir tanto esses animais como “coisas esquisitas” tais como lixo e até fezes de outros animais. Se o animal tem livre acesso à rua e contato com ambientes e animais desconhecidos, a atenção precisa ser maior.
Em relação aos humanos, devemos ter atenção redobrada com pessoas que tenham problemas alérgicos e respiratórios graves, como asma e bronquite e principalmente pessoas com o sistema imunológico comprometido como alguns idosos, pessoas em tratamento com quimio e radioterapia, transplantados e portadores de HIV, por exemplo.
De qualquer maneira, é prudente, evitar receber lambidas em feridas abertas, boca, olhos e nariz (mucosas em geral), que podem servir como porta de entrada de bactérias e causar infecções locais ou sistêmicas.
[Fonte: Tatiana Sacchi]
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados