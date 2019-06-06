Toxoplasmose: cuidado com ingestão de carne e falta de higiene

Gato: saiba destalhes da transmissão para não culpar o animal Crédito: Pixabay

Neste quadro "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi destaca a toxoplasmose, infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. A comentarista destaca os principais cuidados que as pessoas devem tomar para evitar o risco de contaminação, e também fala sobre a alimentação dos animais. "Os gatos são acusados de transmitir a doença por pura desinformação das pessoas. O grande perigo está com consumir uma carne crua ou não ter higiene regular". Confira:

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> MAIS INFORMAÇÕES:

PARA QUE AS PESSOAS REALMENTE EVITEM O RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR TOXOPLASMOSE, ELAS DEVERÃO TOMAR OS SEGUINTES CUIDADOS:

- Não ingerir carnes cruas ou mal cozidas. O processo de congelamento da carne mata os parasitas.

- Não ingerir carnes sem selo de inspeção e de procedência duvidosa.

- Ter cuidado ao manusear carnes cruas na cozinha. Não provar o alimento cru e lavar bem as mãos e unhas, as facas e tábuas após o manuseio.

- Não ingerir leite in natura, sem fervura prévia.

- Ingerir água filtrada ou fervida e lavar bem frutas e legumes para consumo.

- Usar luvas de borracha para manusear a terra do jardim, horta ou outras.

- Evitar tanques de areia públicos, de parquinhos e praças, ou areia de praia que não sejam devidamente higienizados ou que sejam muito sombreados.

- Limpar diariamente a caixa de areia dos gatos.

EM RELAÇÃO AO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO:

- Acariciar, abraçar ou dormir com um gato ou qualquer outro animal de estimação e tê-lo como animal de companhia não representa perigo.

- Mordidas e arranhões não transmitem toxoplasmose.

- Evitar que o gato tenha hábitos de caça e ingestão da mesma.

- Não alimentar os gatos (ou qualquer outro animal) com carne crua.