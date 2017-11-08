Será que os pets conseguem reconhecer seus nomes?

Thor para os machos e Mel para as fêmeas. Segundo levantamento realizado por uma plataforma digital de hospedagem domiciliar para cachorros, esses são os nomes mais comuns dados aos cães no Brasil. O Censo Canino 2017 foi feito com base no cadastro de 280 mil animais em todo o País e também analisou raça, idade e gênero. Mas você sabe, por exemplo, se os pets conseguem reconhecer seus nomes? Caso ocorra alguma “troca” de nome como fica essa relação de identidade juntos aos animais? Confira a explicação de Tatiana Sacchi.