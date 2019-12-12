Seja um tutor consciente: conheça a saúde e características de raças

Gatos e cães: conheça os detalhes que podem te ajudar a ser um tutor melhor Crédito: Reprodução/ Instagram

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 11-12-19

Saiba mais:

- CADA ESPÉCIE E CADA SER TÊM SUAS CARACTERÍSTICAS

Cada espécie animal possui uma série de necessidades específicas que devem ser respeitadas para que haja bem-estar físico e psicológico e qualidade de vida para o animal. Informe-se antes e veja se poderá atender à essas necessidades.

- SAÚDE FÍSICA

Para manter a saúde física do animal leve-o frequentemente ao veterinário, mantenha vacinas, vermífugos e antiparasitários em dia, forneça abrigo, atividade física através de enriquecimento ambiental e passeios e alimentação adequada para a espécie.

- SAÚDE PSICOLÓGICA, EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

Para manter a saúde psicológica é necessário entender como é o comportamento natural da espécie e quais são suas necessidades, dar treinamento e fazer a socialização do animal, enriquecer o ambiente para que ele não fique entediado e, sem dúvida, dar carinho e atenção.

Educar e treinar o animal são atitudes necessárias para que ele saiba como se comportar em diferentes situações e com diferentes pessoas e animais, ajudando também a manter a saúde psicológica. Um adestrador ou um especialista em comportamento animal pode ser interessante dependendo do comportamento do animal ou da personalidade do tutor.