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Seja um tutor consciente: conheça a saúde e características de raças

Parte II: como ser um tutor responsável e cidadão

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 21:35

Publicado em 

11 dez 2019 às 21:35
Gatos e cães: conheça os detalhes que podem te ajudar a ser um tutor melhor Crédito: Reprodução/ Instagram
Na última edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi iniciou uma série de explicações sobre como você pode se tornar um tutor mais responsável e cidadão junto ao seu pet. Nesta quarta-feira (11) ela retorna ao assunto e destaca outros hábitos que você deve ficar atento para essa relação ocorrer da melhor forma possível. Ouça e conheça mais:
Clube Pet CBN - 11-12-19
Saiba mais:
- CADA ESPÉCIE E CADA SER TÊM SUAS CARACTERÍSTICAS
Cada espécie animal possui uma série de necessidades específicas que devem ser respeitadas para que haja bem-estar físico e psicológico e qualidade de vida para o animal. Informe-se antes e veja se poderá atender à essas necessidades.
- SAÚDE FÍSICA
Para manter a saúde física do animal leve-o frequentemente ao veterinário, mantenha vacinas, vermífugos e antiparasitários em dia, forneça abrigo, atividade física através de enriquecimento ambiental e passeios e alimentação adequada para a espécie.
- SAÚDE PSICOLÓGICA, EDUCAÇÃO E TREINAMENTO
Para manter a saúde psicológica é necessário entender como é o comportamento natural da espécie e quais são suas necessidades, dar treinamento e fazer a socialização do animal, enriquecer o ambiente para que ele não fique entediado e, sem dúvida, dar carinho e atenção.
Educar e treinar o animal são atitudes necessárias para que ele saiba como se comportar em diferentes situações e com diferentes pessoas e animais, ajudando também a manter a saúde psicológica. Um adestrador ou um especialista em comportamento animal pode ser interessante dependendo do comportamento do animal ou da personalidade do tutor.
Texto adaptado de arcabrasil.org.br

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