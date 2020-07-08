Saúde preventiva: a importância de fazer um "check-up" no seu pet

Quando o assunto é saúde, fazer "check-ups" de maneira recorrente é uma prática muito comum pelos humanos e recomendada pelos médicos. Essa checagem, feita através de exames, é uma avaliação médica de rotina e, quando feita de maneira regular, ajuda na prevenção de doenças e na detecção de anomalias ainda em fase inicial. Mas a máxima "é melhor prevenir do que remediar" não deve ser levada em consideração somente na vida humana, como também na vida dos pets. Por isso, nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi explica quando fazer um "check-up pet" e por que essa conduta é necessária também para nossos cães e gatos.