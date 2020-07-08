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Saúde preventiva: a importância de fazer um "check-up" no seu pet

Ouça a edição desta quarta-feira (08) do Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi!

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:15

Publicado em 

08 jul 2020 às 17:15
"Check-up" da saúde pet: exames de sangue em cães e gatos podem indicar alterações no hemograma e nas taxas das funções do organismo Crédito: Pexels
Quando o assunto é saúde, fazer "check-ups" de maneira recorrente é uma prática muito comum pelos humanos e recomendada pelos médicos. Essa checagem, feita através de exames, é uma avaliação médica de rotina e, quando feita de maneira regular, ajuda na prevenção de doenças e na detecção de anomalias ainda em fase inicial. Mas a máxima "é melhor prevenir do que remediar" não deve ser levada em consideração somente na vida humana, como também na vida dos pets. Por isso, nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi explica quando fazer um "check-up pet" e por que essa conduta é necessária também para nossos cães e gatos.
Acompanhe:
CLUBE PET CBN - 08-07-20
Tati afirma que, de forma geral, para cães e gatos acima de 7 ou 8 anos um "check-up" anual de saúde já se torna interessante para monitorar a saúde do pet. Durante a consulta clínica do veterinário, e com exames de sangue e imagem - conforme a necessidade, é possível acompanhar a condição geral do animal e detectar inúmeras alterações.

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