Saiba porque seu cão ou gato pode ter pressão alta!

O Dia Nacional de Combate a Hipertensão Arterial é celebrado em 26 de abril, na próxima sexta-feira. E a campanha também alerta para os cuidados que devemos ter com cães e gatos. A pressão arterial sistêmica é a pressão que o sangue bombeado pelo coração exerce na parede das artérias durante o ciclo cardíaco, que é dividido em sístole (pressão máxima) e diástole (pressão mínima). Temperamento, idade, porte, raça, condição física e nível de atividade são fatores que interferem fisiologicamente na pressão arterial. Saiba mais no quadro Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi.