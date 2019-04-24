Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CLUBE PET CBN

Saiba porque seu cão ou gato pode ter pressão alta!

Temperamento, idade, porte, raça, condição física e nível de atividade são fatores que interferem fisiologicamente na pressão arterial do seu animal de estimação

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 19:49

Publicado em 

24 abr 2019 às 19:49
O Dia Nacional de Combate a Hipertensão Arterial é celebrado em 26 de abril, na próxima sexta-feira. E a campanha também alerta para os cuidados que devemos ter com cães e gatos. A pressão arterial sistêmica é a pressão que o sangue bombeado pelo coração exerce na parede das artérias durante o ciclo cardíaco, que é dividido em sístole (pressão máxima) e diástole (pressão mínima). Temperamento, idade, porte, raça, condição física e nível de atividade são fatores que interferem fisiologicamente na pressão arterial.  Saiba mais no quadro Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi.
Clube Pet CBN - 24-04-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados