Saiba o que manter fora do alcance dos pets para evitar intoxicação

Cães também podem sofrer com doenças nos ossos Crédito: Caleb Carl/ Unsplash

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi lista uma série de dicas valiosas para que os tutores fiquem atentos. Você vai saber o que deixar fora do alcance dos seus pets e evitar acidentes como intoxicação. Ouça!

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A LISTA DA TATI

Deixe fora do alcance dos animais:

- Medicamentos e medicamentos controlados: As embalagens de medicamento podem ser atrativas pelas cores, pelo cheiro e podem ser roídas, havendo ou não ingestão do medicamento. A própria embalagem atua como corpo estranho e pode causar obstrução do sistema digestório. Os medicamentos podem intoxicar e até levar a morte do animal. É importante também nunca medicar um animal sem orientação de um médico veterinário, pois algumas substâncias podem ser fatais.

- Venenos contra insetos e roedores: É comum termos em casa venenos para matar insetos, baratas, formigas e ratos e eles podem ser fatais para os animais também. Alguns venenos possuem atrativo como cheiro ou sabor, tornando-se altamente perigosos. Cuidado com o local de armazenagem, de disponibilidade do veneno para os “invasores” e dos próprios animais mortos pelo veneno é essencial.

- Plantas tóxicas: Existem inúmeras plantas que podem causar irritações na boca e sistema digestório e outras que provocam intoxicações e quadros graves. Cuidado com plantas leitosas, comigo-ninguém-pode, azaléa, hortênsia, costela-de-adão, mamona entre várias outras.

- Drogas de abuso: Todas as drogas de abuso possuem poder de intoxicação em animais de companhia seja através da inalação como a nicotina e a maconha, seja através da ingestão, de ambas e também de álcool e cocaína por exemplo. Sinais comuns de intoxicação são incoordenação, dificuldade para andar, depressão ou excitação, vômito, diarreia, pupilas dilatadas, aumentos ou diminuição da temperatura, tremores musculares, inconsciência entre muitos outros.