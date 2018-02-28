Saiba o que é mito e verdade no mundo da medicina veterinária

Muitas pessoas têm dúvidas do que é mito ou verdade quando se fala dos pets. A veterinária Tatiana Sacchi esclarece alguns questionamentos. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 28-02-18.mp3

- ANIMAIS SEM RAÇA (VIRA-LATAS) NÃO ADOECEM:

MITO: Os animais sem raça possuem uma variabilidade genética maior, pois geralmente não possuem grau de parentesco. Isso diminui as chances deles desenvolverem doenças que são comuns em determinadas raças, mas não os deixa livres de pegarem doenças infecciosas ou desenvolverem doenças comuns aos animais de idade. Por isso devem ter os mesmos cuidados que os animais de raça!

- FOCINHO QUENTE É SINAL DE FEBRE:

MITO: É muito comum os proprietários acharem que seu animal está com febre por estar com o focinho quente e seco ou pensarem que por estar com o focinho molhado e frio estão bem, mas isso não é verdade. A melhor maneira de saber se seu animal está febril é com o termômetro mesmo, mas colocar a mão na face interna da coxa, próximo à virilha também pode indicar um animal febril.

- CÃES E GATOS SÓ ENXERGAM E BRANCO E PRETO:

MITO: Cães e gatos enxergam cores sim, mas de uma maneira mais limitada que os humanos, como se fosse cores desbotadas. Ao contrário dos humanos, que têm três tipos de pigmentos na retina capazes de captar o azul, o vermelho e o verde, cães e gatos só possuem dois pigmentos, o que reduz o espectro de cores que eles podem identificar e fazem com que eles não conseguem identificar a cor verde. Mas isso não é um problema visto que eles podem compensar isso de outras maneiras como uma boa visão na penumbra e grande capacidade de detectar movimentos.

- CREOLINA É ÓTIMO PARA BICHEIRA, SARNA E OUTROS:

MITO: Não, a creolina não pode ser utilizada nos animais, pois ela é um desinfetante antigo e já ultrapassado e com alto poder de toxicidade, que caiu no gosto popular e é usado muitas vezes de forma indevida.

Quando usada topicamente, na pele, agrava a lesão e queima os tecidos. Se ela for absorvida através de uma ferida aberta ou ingerida causa vômito, diarreia, convulsões, lesões nos rins ou no fígado. A inalação de creolina durante a lavagem do quintal ou canil pode causar lesão nos pulmões.

No caso da "bicheira", as larvas tem que ser removidas manualmente, além de existirem medicações próprias e seguras para serem utilizadas. Já a sarna deve ser tratada pelo veterinário com medicações apropriadas e eficazes. Para a desinfecção do ambiente, existem produtos seguros e com alto poder de desinfecção à base de amônia quaternária.

- FÊMEAS PRECISAM TER AO MENOS UMA NINHADA DURANTE A VIDA:

MITO: Essa é mais uma crendice popular que ajuda, e muito, a gerar filhotes indesejados que depois podem não ter um destino adequado, ajudando a piorar a questão da superpopulação de cães e gatos.

Não há razão para acreditar nisso, pois as fêmeas de cão e gato não pensam como nós humanos e não terão questões psicológicas para resolver caso não sejam mães “ao menos uma vez”. Além disso, o fato delas não se reproduzirem também não vai deixá-las mais predispostas ao câncer como muitos acreditam.