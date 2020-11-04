Saiba identificar os sinais de que a saúde do seu pet não está boa

Você sabe identificar os sinais que seu pet demonstra quando não está tão bem de saúde? O que fazer nesses casos? Como lidar com as dores ou problemas de saúde dos animais? Assunto para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. "Falar do comportamento animal é sempre um desafio, porque cada pet também pode apresentar suas próprias emoções e sentimentos naquele momento. Mas existem alguns pontos, como mudanças bruscas de comportamento, a que devemos ficar atentos sim", orienta. Ouça!