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SAÚDE ANIMAL

Saiba identificar os sinais de que a saúde do seu pet não está boa

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 18:00

Publicado em 

04 nov 2020 às 18:00
Saúde animal em destaque no Clube Pet CBN Crédito: Reprodução/Unsplash @soulsaperture
Você sabe identificar os sinais que seu pet demonstra quando não está tão bem de saúde? O que fazer nesses casos? Como lidar com as dores ou problemas de saúde dos animais? Assunto para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. "Falar do comportamento animal é sempre um desafio, porque cada pet também pode apresentar suas próprias emoções e sentimentos naquele momento. Mas existem alguns pontos, como mudanças bruscas de comportamento, a que devemos ficar atentos sim", orienta. Ouça!
Clube Pet CBN - 04-11-20

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