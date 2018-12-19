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Saiba como resfrescar os pets nas altas temperaturas

Nesta época do ano, cães e gatos ficam mais ofegantes, alimentam-se menos, ingerem maior quantidade de água e tentam se refrescar de diversas maneiras. Confira as orientação de Tatiana Sacchi no quadro Clube Pet CBN

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 17:50

Publicado em 

19 dez 2018 às 17:50
Durante a época de verão e de altas temperaturas, é comum os animais se sentirem desconfortáveis com o calor. Com isso, eles ficam mais ofegantes, alimentam-se menos, ingerem maior quantidade de água e tentam se refrescar de diversas maneiras.
Clube Pet CBN - 19-12-18.mp3
 
Mas o que é normal um cão ou gato fazer para se refrescar durante o calor?
- Comer menos e beber mais água;
- Ficar mais ofegante que o habitual, pois eles transpiram através da respiração;
- Cavar um buraco na terra e deitar dentro para se refrescar;
- Derramar a água do pote e deitar em cima ou pular na piscina;
- Procurar locais mais frescos e ventilados, ventiladores e ar condicionado;
E o que pode-se fazer para ajudar nosso pet a se refrescar?
- Ter sempre uma área sombreada, bem ventilada e protegida para o animal ficar.
- Deixar água fresca à disposição e em área sombreada. Colocar vários potes pela casa para facilitar o acesso e trocar diariamente.
- Colocar pedras de gelo na água ou dar pedras de gelo para o animal lamber.
- Congelar alimento úmido como picolés, para refrescar e distrair o animal. Caldo de frango natural e congelado também é um forte atrativo.
- Oferecer frutas geladas como melancia, melão, maçã, banana. Não oferecer frutas cítricas e ficar atento ao tamanho do animal versus a quantidade de frutas.
- Usar um borrifador de água para refrescar você e seu pet ao longo do dia.
- Tosar um cão peludo ajuda a diminuir a sensação de calor. No caso do gato, devemos avaliar o benefício da tosa versus o stress de sair de casa.
- Usar o ventilador nos ambientes onde o animal fica. Cuidado com o excesso de ar condicionado que resseca as vias áreas e pode provocar problemas respiratórios.

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