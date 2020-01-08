Saiba como escolher um local para deixar seu pet durante uma viagem

Cão e gato Crédito: chendongshan/Thinkstock

Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi inicia uma série sobre viagens e pets. Para começar, vamos responder ao seguinte questionamento dos ouvintes: decidi deixar o pet fora da minha viagem, quais as opções? Entre as opções elencadas pela comentarista é destacado, de forma geral, que o mais importante é que haja segurança na opção escolhida, para que você viajar tranquilo e para que o pet fique confortável - entre elas deixar em casa e pedir para uma pessoa de confiança cuidar ou, então, deixar na casa de uma pessoa de confiança para ela cuidar. Confira:

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 08-01-20

SAIBA MAIS:

O mais importante é que haja segurança na opção escolhida, para que você viajar tranquilo e para que o pet fique confortável. Basicamente, teríamos as seguintes possibilidades:

- Deixar em casa e pedir para uma pessoa de confiança cuidar;

- Deixar na casa de uma pessoa de confiança para ela cuidar;

- Deixar em um hotel para animais de estimação;

- Pagar para um prestador de serviço cuidar do animal na sua casa;

- Levar o animal junto com você.

Cada opção vai se adequar melhor ou pior de acordo com espécie animal, a personalidade do animal e o tipo de viagem que será feita. Quando não há questões financeiras envolvidas a hospedagem do pet em hotéis para animais é bastante atrativa, pois assim não será preciso “incomodar” ninguém e ter a tranquilidade de que o animal será bem tratado e terá companhia durante quase todo o tempo.

O QUE LEVAR EM CONTA NA HORA DE ESCOLHER UM SERVIÇO DE HOTEL/HOSPEDAGEM PARA ANIMAIS? O QUE VOCÊ DEVE EXIGIR?

- Procure referências sobre o local, de preferência de alguém conhecido;

- Visite o local antes da viagem e se possível leve o cão junto com você. Outros animais certamente não vão querer te acompanhar!

- Converse com o responsável e saiba como é rotina de trabalho do lugar;

- Certifique-se de que haja um veterinário responsável, pois é obrigatório;

- Verifique as instalações onde o animal vai ficar: higiene, se é gaiola ou área aberta, condições de ventilação e iluminação e a possibilidade de banho de sol.

Normalmente encontra-se em serviços de hospedagem: gaiolas individuais, canis individuais ou coletivos com área de solário, áreas abertas.

- Veja se os animais ficam sozinhos ou são separados por tamanho;

- Pergunte se eles estão preparados para lidar com situações de emergência;

Um bom serviço de hospedagem fará exigências importantes, tais como:

- Que a vacinação, a vermifugação e o controle de parasitas estejam em dia;

- Que a aplicação do antiparasitário seja feita no momento de entrar no hotel;

- Que você leve os pertences do seu animal, para que ele se “sinta em casa”;

- Que você leve a alimentação dele, pois cada animal tem uma dieta diferente;

Independentemente de onde seu pet vai ficar, é importante que você:

- Deixe o contato do veterinário do seu animal;

- Diga se o animal tem algum problema de saúde crônico, toma alguma medicação ou precisa de algum cuidado especial;

- Diga se o animal tem algum comportamento não habitual que possa comprometer a convivência dele com outros animais ou com as pessoas que irão tratar dele;