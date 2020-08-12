Riscos: o que pode acontecer com seu animal sozinho na rua?

Cachorro Crédito: Freepik

Os animais são curiosos e exploradores por natureza e, muitas vezes, uma das grandes dificuldades que temos ao morar em casa é restringir o acesso de cães e gatos ao mundo exterior. Segundo Tatiana Sacchi, não permitir o acesso dos animais à rua, desacompanhados e por longos períodos, deve ser uma prioridade absoluta para os tutores. Nesta edição do Clube Pet CBN, ela relata alguns dos inúmeros perigos aos quais os pets estão sujeitos quando saem sozinhos. Ouça as explicações da comentarista!

Your browser does not support the audio element. CLUBE PET CBN - 12-08-20

Os cães e gatos com livre acesso à rua podem:

- Se perder e demorar dias para ser encontrado, ou não ser encontrado;

- Ser atropelados de forma grave e até fatal;

- Ser levados embora por um desconhecido;

- Ser roubados / sequestrados e pedirem resgate;

- Ser envenenados ou se envenenarem com alimento contaminado;

- Ser maltratados ou feridos por pessoas más;

- Brigar com outros animais ou ser atacado por um;

- Sofrer acidentes diversos como cair em buracos, se enroscar em arames, cair de grandes alturas;

- Adquirir doenças infecciosas e parasitárias transmissíveis entre os animais:

Cães: cinomose, tosse dos canis, esporotricose

Gatos: complexo respiratório, leucemia e aids felinas, esporotricose