Proteja seu pet dos barulhos dos fogos de artifício no Ano Novo

pets e os fogos de artifício Crédito: Divulgação

Quem tem animal de estimação sabe que o momento da queima de fogos pode ser um dos mais difíceis da noite. Em pânico com o barulho, muitas vezes os pets ficam desorientados, podendo se machucar ou fugir de casa, por exemplo. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz as principais orientações sobre como proteger o seu animal dos fogos de artifício no Ano Novo.

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Os cães possuem a audição extremamente aguçada, conseguindo ouvir sons quatro vezes mais distantes do que os seres humanos conseguem. Eles possuem 18 músculos capazes de movimentar as orelhas em diversas direções, principalmente os cães de orelhas em pé como o spitz ou o pastor alemão, quando comparados aos cães de orelhas caídas como o labrador ou cocker, por exemplo. Para os cães, depois do olfato, a audição é o sentido mais desenvolvido e é por esse motivo que muitos se incomodam tanto com o barulho dos fogos de artifício, rojões e trovoadas. Alguns se sentem muito amedrontados e podem sofrer acidentes diversos dentro de casa, fugir para a rua e desaparecer, sofrer ou provocar acidentes, além de brigar com outros animais da casa.

Quando o cão tem reações exageradas durante a queima de fogos que podem prejudicá-lo ou colocar a vida dele em risco, é importante amenizar o problema ao máximo. Para isso seguem algumas dicas:

- Não reforce o comportamento de medo, ansiedade ou stress dando-lhe carinho ou atenção, pois isso estimula o comportamento negativo e agrava a situação. Procure fazer de conta que não está acontecendo nada e tente distraí-lo com algo positivo como uma brincadeira ou petisco. Se ele não responde à isso, deixe-o quieto.

- Mantenha o animal num local onde ele se sinta protegido e possa se esconder, com a mínima interferência de sons externos, longe de portas e janelas de vidro. Não o force a sair do esconderijo que ele escolheu;

- Nunca deixe o animal preso à correntes ou dentro de caixas de transporte;

- Coloque chumaços de algodão nos ouvidos, isso abafa os ruídos e alivia o stress.

- Utilize calmantes naturais à venda em pet shops ou calmantes prescritos pelo veterinário, sempre com as devidas orientações.

- Verifique janelas, muros e portões para que não haja possibilidade de fuga.

- Mantenha o animal com plaquinha de identificação. Algumas cidades fazem o registro do animal no Centro de Controle de Zoonoses.

- Outros animais também podem se incomodar muito com os fogos de artifício e rojões, portanto, mantenha-os protegidos e seguros.