Primeiros meses de vida do cão são essenciais para a socialização

Cachorro /cão Crédito: Pixabay

Neste quadro "Clube Pet CBN", Tatiana Sacchi fala sobre a socialização dos filhotes. Logo nos primeiros meses de vida do cão, ocorrem três processos fundamentais para habilitar o animal a se adaptar a diferentes situações ambientais e sociais: a socialização, a habituação e localização, e o desenvolvimento de personalidade. Ouça na íntegra:

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Coisas que seu cão deve aprender na infância:

O período mais importante para o desenvolvimento saudável da personalidade de um cão ocorre até os 6 meses de vida e compreende o período de socialização - de 21 a 84 dias de idade - e o período juvenil - da 12ª semana até a puberdade, que ocorre por volta de 6 meses.

Período de socialização: de 21 até 84 dias de idade

Nesse período ocorrem três processos fundamentais que vão habilitar o cão a se adaptar a diferentes situações ambientais e sociais na idade adulta:

- A socialização se refere ao comportamento do cão tanto em relação a outros cães como com outros animais, incluindo os humanos.

- A habituação e a localização se referem ao comportamento do cão em relação ao seu território e às coisas “não vivas” presentes no ambiente.

- Desenvolvimento da Personalidade: é nesse período que o cão vai desenvolver os seus traços de personalidade bem como problemas comportamentais decorrentes de uma socialização inadequada, sendo, portanto, o período em que o animal deve ser submetido ao máximo de experiências de diferentes naturezas, com reforços positivos para o bom comportamento.

Dentre as experiências pelas quais o animal deve passar podemos citar:

- Aprender a dinâmica da casa e se adequar à sua família de humanos;

- Deixar-se manipular pelas pessoas em momentos diversos do dia: durante a alimentação ou brincadeiras, quando está dormindo, no veterinário, por pessoas diferentes, e em diferentes partes do corpo, como boca, orelhas, patas, rabo e etc;

- Conviver com crianças, idosos, homens e mulheres de diferentes idades e etnias;

- Conviver com outros cães seja a mãe e os irmãos, seja com outros cães;

- Conhecer e conviver com animais de outras espécies como gatos, pássaros, roedores, galinhas, vacas, cavalos e etc;

- Habituar-se a diferentes experiências: aprender a se alimentar após o desmame, colocar e passear de coleira, rotina de passeio, andar de carro, andar no colo, subir e descer escadas, tomar banho, ir ao veterinário, aprender a fazer xixi e cocô no lugar correto, saber onde dormir;

- Habituar-se a diferentes tipos de sons: música, sons externos, fogos de artifício;

- Habituar-se a andar em diferentes tipos de piso: gramado, molhado, grama, liso, antiderrapante, de borracha.