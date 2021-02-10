Petisco para os pets: saiba o que pode e o que não pode

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre os petiscos para os pets. Será que podemos oferecer tudo que comemos para os cães e gatos? E as quantidades? A comentarista responde. Ouça!
Clube Pet CBN - 10-02-21
Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 19:18
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