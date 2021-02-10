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ALIMENTAÇÃO PET

Petisco para os pets: saiba o que pode e o que não pode

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 19:18

Publicado em 

10 fev 2021 às 19:18
Tatiana Sacchi fala sobre a alimentação dos pets Crédito: Zen Chung/Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre os petiscos para os pets. Será que podemos oferecer tudo que comemos para os cães e gatos? E as quantidades? A comentarista responde. Ouça!
Clube Pet CBN - 10-02-21

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