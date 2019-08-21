Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Pet idoso: saiba quais cuidados tomar com animais de idade avançada

A comentarista Tatiana Sacchi fala sobre os pets idosos, explica os avanços que permitiram o aumento da expectativa de vida dos animais e fala sobre os cuidados necessários com animais de idade avançada

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 18:00

Publicado em 

21 ago 2019 às 18:00
Em um passado não tão distante, assim como nós, os animais de estimação tinham uma expectativa de vida muito menor do que na atualidade. Com o avanço da medicina, da nutrição, dos conceitos de bem estar e da atenção aos idosos, é notório como de animais de estimação está ficando mais velha. Nesta quarta-feira, Tatiana Sacchi fala sobre os pets idosos, explica os avanços que permitiram o aumento da expectativa de vida dos animais e fala sobre os cuidados necessários com animais de idade avançada. Confira!
Clube Pet CBN - 21-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados