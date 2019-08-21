Pet idoso: saiba quais cuidados tomar com animais de idade avançada

Em um passado não tão distante, assim como nós, os animais de estimação tinham uma expectativa de vida muito menor do que na atualidade. Com o avanço da medicina, da nutrição, dos conceitos de bem estar e da atenção aos idosos, é notório como de animais de estimação está ficando mais velha. Nesta quarta-feira, Tatiana Sacchi fala sobre os pets idosos, explica os avanços que permitiram o aumento da expectativa de vida dos animais e fala sobre os cuidados necessários com animais de idade avançada. Confira!