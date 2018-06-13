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Pet abandonado: o que fazer quando encontrar um pelas ruas?

Só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados: 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 17:22

Publicado em 

13 jun 2018 às 17:22
Andando pelas ruas e ao encontrar um cachorro ou um gato, por exemplo, abandonado nas ruas, qual a melhor alternativa a se tomar? A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada cinco habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz as principais orientações para quem deseja garantir o bem-estar dos animais. Confira!
CLUBE PET CBN - 13-06-18.mp3
 

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