Pet abandonado: o que fazer quando encontrar um pelas ruas?

Andando pelas ruas e ao encontrar um cachorro ou um gato, por exemplo, abandonado nas ruas, qual a melhor alternativa a se tomar? A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada cinco habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz as principais orientações para quem deseja garantir o bem-estar dos animais. Confira!