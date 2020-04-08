Passeio, comida e pets com crianças: as orientações para os tutores

Orientações para o passeio? Ouça o quadro Crédito: José Carlos Schaeffer

Na última edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi iniciou uma discussão sobre as orientações aos tutores sobre como proceder com os pets durante esse período de isolamento social , já que a recomendação é para não sair de casa. Nesta quarta-feira (08), a comentarista traz novos esclarecimentos sobre o assunto e convida os ouvintes a contarem sobre como eles estão lidando com os animais de estimação nesse momento. Ela aborda a vontade de passear toda hora, principalmente para tutores de cães, os pedidos de comida dos gatos e a higiene nas patinhas após o passeio. Ouça na íntegra:

Your browser does not support the audio element. PODCAST - CLUBE PET CBN - 08-04-20

AS ORIENTAÇÕES:

ANIMAIS QUE PEDEM COMIDA O TEMPO TODO

Faça o cálculo da quantidade diária que o animal deve comer por dia e porcione em várias refeições se for o caso. Esconda petiscos pela casa e estimule o animal a procurar, comece com o fácil e vá dificultando aos poucos.

Se estiver comendo algo que não deve ser dado ao animal e ele ficar pedindo o substitua por algo que ele possa comer, pode ser a própria ração, um petisco ou mesmo uma fruta.

PASSEIOS NA RUA

Durante a quarentena os passeios devem ser mais curtos, apenas para o essencial, evitando parques, praças e aglomerações; em horários com menos movimento nas ruas; não deve-se fazer contato com outras pessoas ou animais e é importante higienizar as suas mãos e as patas do animal com água e sabão ao voltar para casa.

CRIANÇAS ENTEDIADAS E PETS EM CASA