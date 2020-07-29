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CLUBE PET CBN

Parte II: dicas para o tutor não errar nos cuidados com os pets

Ouça o Clube Pet CBN desta quarta-feira (29), com Tatiana Sacchi!

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:51

Publicado em 

29 jul 2020 às 17:51
Gato Crédito: Unsplash
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua a série sobre os principais erros cometidos pelos tutores durante o cuidado com os animais de estimação e como evitá-los. Ouvintes relatam dúvidas sobre alimentação de comida preparada em casa, brinquedos para os cães e observação do comportamento dos bichinhos. Ouça!
CLUBE PET CBN - 29-07-20
AS ORIENTAÇÕES DE TATIANA:
Não conhecer a linguagem corporal do animal: no meu dia-a-dia como veterinária percebo que muitos tutores tem medo de seu animal, mesmo ele sendo apenas muito agitado ou “estabanado”, outros tem excesso de confiança em animais que podem avançar ou morder, outros não fazem ideia de como lidar com o animal. Os animais se comunicam por linguagem corporal. As orelhas, rabo, olhos e outros “falam” o tempo todo e é importante saber interpretar!
Não enriquecer o ambiente, não brincar ou fazer atividade física ou fazer atividades exaustivas: tanto o excesso quanto a falta de atividades é prejudicial, mas sem dúvida, hoje em dia os animais sofrem com o sedentarismo e com a falta de tempo de seus tutores. Estimular exercícios dentro e fora de casa é primordial para a saúde física e psicológica dos animais. 
 

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