Parte II: dicas para o tutor não errar nos cuidados com os pets

Gato Crédito: Unsplash

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua a série sobre os principais erros cometidos pelos tutores durante o cuidado com os animais de estimação e como evitá-los. Ouvintes relatam dúvidas sobre alimentação de comida preparada em casa, brinquedos para os cães e observação do comportamento dos bichinhos. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CLUBE PET CBN - 29-07-20

AS ORIENTAÇÕES DE TATIANA:

Não conhecer a linguagem corporal do animal: no meu dia-a-dia como veterinária percebo que muitos tutores tem medo de seu animal, mesmo ele sendo apenas muito agitado ou “estabanado”, outros tem excesso de confiança em animais que podem avançar ou morder, outros não fazem ideia de como lidar com o animal. Os animais se comunicam por linguagem corporal. As orelhas, rabo, olhos e outros “falam” o tempo todo e é importante saber interpretar!