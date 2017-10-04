Outubro rosa pet: câncer de mama em cães e gatos

A campanha do Outubro Rosa, conhecida em todo o mundo por alertar sobre a prevenção do câncer de mama, traz à tona a extensão da doença e, sobretudo, da importância da prevenção e tratamento. Mas você sabia que doença também atinge aos pets? Isso mesmo! Cadelas e gatas com nódulos na mama podem ter o problema e ter a sua saúde agravada por conta disso.
Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi analisa o assunto junto à participação da farmacêutica Josiany Chiabai e organizadora do evento “2º Outubro Pet Rosa”. O evento será realizado na Praia de Itaparica, Vila Velha, no dia 07 deste mês de outubro. Confira!
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