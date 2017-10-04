Outubro rosa pet: câncer de mama em cães e gatos

A campanha do Outubro Rosa, conhecida em todo o mundo por alertar sobre a prevenção do câncer de mama, traz à tona a extensão da doença e, sobretudo, da importância da prevenção e tratamento. Mas você sabia que doença também atinge aos pets? Isso mesmo! Cadelas e gatas com nódulos na mama podem ter o problema e ter a sua saúde agravada por conta disso.