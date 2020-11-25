Os mitos e verdades sobre a saúde de cães e gatos

Assim como os cães, gatos também podem sofrer com DSTs Crédito: Pixabay

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi inicia uma série que vai desvendar mitos e verdades ligados à saúde de cães e gatos. Uma dúvida que sempre desperta atenção é se os vira-latas, por exemplo, são mais resistentes e não adoecem. Mito ou verdade? A comentarista tem as explicações. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 25-11-20

1) Os vira-latas são mais resistentes e não adoecem: VERDADE, MAS isso não deixa os animais totalmente livres de terem doenças infecciosas ou desenvolverem doenças que são comuns nos animais de idade. Por isso devemos ter os mesmos cuidados com eles que temos com os animais de raça!

2) Arrastar o ânus no chão é sinal de verminose: MITO. Qualquer desconforto na região anal pode fazer com que o animal arraste o bumbum no chão tentando se livrar dele.

3) Focinho quente é sinal de febre: MITO. O focinho pode ficar quente ou frio por variações ambientais, individuais e até por falta de lubrificação. A melhor maneira de saber se o animal está febril é medindo a temperatura via retal, o que quase nunca é possível. Colocar a mão na face interna da coxa, próximo à virilha pode nos dar uma dica. É bom não esquecer que a temperatura deles é de até 3 graus acima da nossa, então eles sempre parecem mais quentes.

4) Cães e gatos só enxergam e branco e preto: MITO. Cães e gatos enxergam cores sim, mas de uma maneira mais limitada que os humanos, como se fossem cores em tons desbotados. Ao contrário dos humanos, que têm três tipos de pigmentos na retina capazes de captar o azul, o vermelho e o verde, cães e gatos só possuem dois pigmentos, o que reduz o espectro de cores que eles podem identificar e fazem com que eles não consigam identificar a cor verde.