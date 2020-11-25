Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet EXPLICA

Os mitos e verdades sobre a saúde de cães e gatos

Ouça o Clube Pet CBN desta quarta-feira (25), com a médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:35

Publicado em 

25 nov 2020 às 17:35
Assim como os cães, gatos também podem sofrer com DSTs Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi inicia uma série que vai desvendar mitos e verdades ligados à saúde de cães e gatos. Uma dúvida que sempre desperta atenção é se os vira-latas, por exemplo, são mais resistentes e não adoecem. Mito ou verdade? A comentarista tem as explicações. Ouça!
Clube Pet CBN - 25-11-20
1) Os vira-latas são mais resistentes e não adoecem: VERDADE, MAS isso não deixa os animais totalmente livres de terem doenças infecciosas ou desenvolverem doenças que são comuns nos animais de idade. Por isso devemos ter os mesmos cuidados com eles que temos com os animais de raça!
2) Arrastar o ânus no chão é sinal de verminose: MITO. Qualquer desconforto na região anal pode fazer com que o animal arraste o bumbum no chão tentando se livrar dele.
3) Focinho quente é sinal de febre: MITO. O focinho pode ficar quente ou frio por variações ambientais, individuais e até por falta de lubrificação. A melhor maneira de saber se o animal está febril é medindo a temperatura via retal, o que quase nunca é possível. Colocar a mão na face interna da coxa, próximo à virilha pode nos dar uma dica. É bom não esquecer que a temperatura deles é de até 3 graus acima da nossa, então eles sempre parecem mais quentes.
4) Cães e gatos só enxergam e branco e preto: MITO. Cães e gatos enxergam cores sim, mas de uma maneira mais limitada que os humanos, como se fossem cores em tons desbotados. Ao contrário dos humanos, que têm três tipos de pigmentos na retina capazes de captar o azul, o vermelho e o verde, cães e gatos só possuem dois pigmentos, o que reduz o espectro de cores que eles podem identificar e fazem com que eles não consigam identificar a cor verde.
5) Creolina é ótimo para bicheira, sarna e outros: MITO. A creolina não pode ser utilizada nos animais, pois ela é um desinfetante com alto poder de toxicidade, que por ser muito antiga e barata, caiu no gosto popular e é usado frequentemente de forma indevida. Quando usada topicamente, na pele, agrava a lesão e queima os tecidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia
Luciano Nogueira Souza, 23 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (2)
Após assassinato, operação prende chefe do tráfico e mais dois suspeitos em Jaguaré
Agentes da Polícia Federal estiveram em tabacaria na Rua da Lama
Receita e Polícia Federal fazem buscas em tabacaria na Rua da Lama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados